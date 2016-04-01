В Приморье ревнивец стрелял в женщину с ребенком на руках

Прокурором Красноармейского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, находящийся в состоянии алкогольного опьянения фигурант на почве ревности произвел выстрел из ружья в свою сожительницу.

В момент выстрела потерпевшая держала на руках их малолетнего ребенка.

Ему не удалось довести свой умысел до конца, так как женщина увернулась от прямого выстрела и ей была своевременно оказана медицинская помощь. Сожительница злоумышленника получила тяжкий вред здоровью – выстрел пришелся в плечевую кость.

В настоящий время уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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