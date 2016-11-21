Приморец жестоко расправился с беременной женщиной, оставив сиротами троих детей

Заместитель прокурора Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, 4 июля 2020 года фигурант, его сожительница, находившаяся на 37 неделе беременности, ее трое малолетних детей и их общие друзья совместно отдыхали в районе искусственного озера в п. Заводской г. Артема.

Между сожителями произошел конфликт, в ходе которого находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес удар кухонным ножом в область грудной клетки беременной женщины, после чего скрылся с места преступления.

В результате обильной кровопотери вследствие полученной колото-резаной раны грудной клетки с повреждением левого легкого потерпевшая скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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