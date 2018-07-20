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В Приморье мужчина грабил старушек

В Приморье мужчина грабил старушек

Источник фото: nikolaev-city.net

Прокуратурой г. Артема утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого лица без определенного места жительства, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, в январе 2020 г. фигурант выхватил сумку из рук пожилой женщины, 1929 г.р., и скрылся с места преступления.

Находясь в феврале 2020 г. в п. Трудовое Советского района г. Владивостока, злоумышленник догнал потерпевшую в подъезде жилого дома и, действуя аналогичным образом, выхватил сумку из рук пожилой женщины, 1939 г.р.

В результате преступных деяний потерпевшим причинен ущерб на сумму более 30 тыс. рублей.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

После вручения фигуранту копии обвинительного акта, уголовное дело будет направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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