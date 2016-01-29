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Горящий авто помогли потушить неравнодушные очевидцы

Горящий авто помогли потушить неравнодушные очевидцы

Источник фото: скрин видео dpskontrol125rus / видео dps_vl

8 июля запомнит водитель автомобиля Nissan Note, который загорелся во время движения, сообщают «Вести:Приморье».

На трассе поселок Новый - Владивосток перед низководным мостом у Nissan загорелся моторный отсек. Справиться с такой ситуацией помогли неравнодушные очевидцы происшествия.

Не муляж, а заправленный огнетушитель сыграл свою роль.

«Молодцы, не прошли мимо!», «Сам лично выбежал и отдал огнетушитель , и много проезжало и тупо снимали», «Молодцы, не у всех огнетушитель для вида», «Прям просто гордость берёт за ребят, которые оказали помощь, молодцы, огромная благодарность, хотя я даже и не знаю вообще водителя, загоревшейся машины. Огромное человеческое спасибо, за то, что не проехали мимо и оказали нужную помощь. Ну а всем, проезжающим мимо видеооператорам хочется сказать всего, всего, всего», отметили в комментариях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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