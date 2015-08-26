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Вопрос решат кардинально: Из обихода могут исчезнуть два востребованных товара

Вопрос решат кардинально: Из обихода могут исчезнуть два востребованных товара

Источник фото: pixabay.com

Запрет на использование пластиковых трубочек для соков и коктейлей, а также ватных палочек может быть введен в России, сообщают «Вести:Приморье».

По крайней мере, обсуждение такой меры должно начаться в 2021 году. Об этом сообщил заместитель гендиректора ППК "Российский экологический оператор" Алексей Макрушин. Сам запрет, по его мнению, может быть введен через несколько лет. Об этом пишет «РГ».

"Логика в том, что такие виды отходов, как пластиковые трубочки и ватные палочки не перерабатываются, - объяснил Алексей Макрушин. - Их невозможно отделить от остальной массы отходов. Поэтому, возможно, стоит идти по пути прямого запрета".

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова обращала внимание на индивидуальные пластиковые упаковки для зубочисток. По ее мнению, подобный микроскопический мусор представляет серьезную опасность для экологии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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