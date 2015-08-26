Вопрос решат кардинально: Из обихода могут исчезнуть два востребованных товара

- волны коронавируса будут накатывать на Приморье одна за другой, никакие карантины и самоизоляции не помогут, пока не переболеет большая часть населения и не выработается коллективный иммунитет

- жесткий карантин, ограничения, масочный режим, соблюдение соцдистанции позволят избежать взрывного роста заболеваемости, растянут по времени "всплески" пандемии и тем самым позволят удержать ситуацию, не обрушить систему оказания медицинской помощи

- ситуацию спасет массовая вакцинация, которая начнется с 2021 года.

- вирус ослабнет сам собой и количество инфицированных вскоре начнет заметно падать