Бесплатно: Для выпускников 2021 года готовят навигатор по ЕГЭ
О подготовке и сдаче экзаменов выпускниками 2021 года рассказал «РГ» руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщают «Вести:Приморье».
«Мы понимаем, что многие выпускники 2021 года - это ребята, которые и в прошлом учебном году, и в этом, часть программы прошли в дистанционном формате. Поэтому сейчас мы готовим навигатор для учеников 9-х и 11-х классов. Цель - максимально им помочь, сконцентрировать в одном ресурсе всю полезную информацию: видео-консультации, демоверсии и другие материалы по подготовке. Будет много дополнительных и полезных фишек, чтобы выпускники не тратили много времени в поиске правильных "тренажеров". Мы эту работу сделаем за них.
Это будет навигатор для всех, кто пишет итоговое сочинение, кто будет сдавать ЕГЭ по разным предметам, кто пойдет на ОГЭ. Мы планируем завершить работу к 1 декабря. Что важно? Абсолютно весь материал в навигаторе будет бесплатным. Ссылка будет доступна на сайте Рособрнадзора», отметил Анзор Музаев.
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