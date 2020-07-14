Россияне смогут анонимно заявить о заражении коронавирусом
Приложение, в котором россияне смогут анонимно заявить о заражении коронавирусом, представило Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций РФ. Об этом пояснили в пресс-службе ведомства, сообщают «Вести:Приморье».
«Приложение позволяет использовать все возможности современных мобильных платформ для информирования о факте заболевания своего ближайшего окружения», — цитрует ТАСС сообщение пресс-службы. Отмечается, что использование приложения анонимно, безопасно и не требует регистрации.
Сервис создан для того, чтобы остановить распространение коронавируса в России. Если человек находится в тесном контакте с зараженным, он может сообщить об этом и принять решение о сдаче теста на инфекцию. Чем больше пользователей установят приложение, тем больше шансов заблаговременно выявить новые случаи заражений, подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, в Приморье за минувшие сутки выявлено еще 223 случаев COVID-19, всего заболевших с начала эпидемии - 19 160. Число выздоровевших увеличилось на 121 - до 14 131.
Комментировать: