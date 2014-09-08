Сегодня, 21:29
В Приморье обледенел пассажирский самолёт
В Приморье обледенел пассажирский самолёт, сообщает телеграм-канал "Вестей: Приморье".
У самолёта ТУ-154, который является экспонатом музея авиации Дальнего Востока, сегодня из-за холодного дождя обледенел хвост. Из-за этого нижняя часть фюзеляжа стала гораздо тяжелее. Из-за перевеса сила тяжести подняла крылатую машину носом вверх.
Самолёт принял позицию набора высоты. Это заметили жители Арсеньева и сделали фото.
фото: @arstv
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Комментировать: