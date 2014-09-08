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В Приморье обледенел пассажирский самолёт

В Приморье обледенел пассажирский самолёт

В Приморье обледенел пассажирский самолёт, сообщает телеграм-канал "Вестей: Приморье"

У самолёта ТУ-154, который является экспонатом музея авиации Дальнего Востока, сегодня из-за холодного  дождя обледенел хвост. Из-за этого нижняя часть фюзеляжа стала гораздо тяжелее. Из-за перевеса сила тяжести подняла крылатую машину носом вверх.

Самолёт принял позицию набора высоты. Это заметили жители Арсеньева и сделали фото.

фото: @arstv

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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