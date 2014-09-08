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Происшествие на борту рейса «Владивосток – Москва»: сработал датчик отказа тормозов

Происшествие на борту рейса «Владивосток – Москва»: сработал датчик отказа тормозов

Источник фото: pixabay.com

Пассажирский самолет со сработавшим датчиком отказа тормозов штатно сел в Шереметьево

Пассажирский Airbus со сработавшим датчиком отказа тормозов совершил штатную посадку в столичном аэропорту Шереметьево, уточнил ТАСС в среду источник в авиационных службах, сообщают «Вести:Приморье».

"Самолет рейса Владивосток - Москва со сработавшим датчиком отказа второй тормозной системы совершил штатную посадку", - сказал собеседник агентства.

Рейс выполнял Airbus A330, о его посадке были предупреждены аэропортовые службы. Причина неполадки устанавливается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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