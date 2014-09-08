Сегодня, 09:07
Происшествие на борту рейса «Владивосток – Москва»: сработал датчик отказа тормозов
Пассажирский самолет со сработавшим датчиком отказа тормозов штатно сел в Шереметьево
Пассажирский Airbus со сработавшим датчиком отказа тормозов совершил штатную посадку в столичном аэропорту Шереметьево, уточнил ТАСС в среду источник в авиационных службах, сообщают «Вести:Приморье».
"Самолет рейса Владивосток - Москва со сработавшим датчиком отказа второй тормозной системы совершил штатную посадку", - сказал собеседник агентства.
Рейс выполнял Airbus A330, о его посадке были предупреждены аэропортовые службы. Причина неполадки устанавливается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: