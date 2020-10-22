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Рывок вверх. Данные по COVID в Приморье на 20 ноября

Рывок вверх. Данные по COVID в Приморье на 20 ноября

За минувшие сутки в Приморье зафиксировано 230 новых случаев COVID-19, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ТГ-канал правительства края.

С нарастающим итогом цифра достигла 19 616 человек. Из ковидных госпиталей выписано еще 132 пациента, всего выздоровевших - 14 392.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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