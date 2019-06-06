Водителям «подарят» возможность избежать штрафа

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым и сенатор Сергей Леонов в пятницу вносят в нижнюю палату законопроект, который позволит водителям при отсутствии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) избежать эвакуации машины, продемонстрировав сотрудникам Госавтоинспекции его копию или паспорт транспортного средства (ПТС) в электронном виде, сообщают «Вести:Приморье».

Текст и пояснительную записку в своем Telegram-канале опубликовал один из авторов - замруководителя фракции Ярослав Нилов. Об этом пишет ТАСС.

Авторы отмечают, что сейчас, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), управление автомобилем без регистрационных документов влечет за собой предупреждение или штраф в размере 500 рублей, а также эвакуацию машины на специальную стоянку. "В то же время возможны ситуации, когда водитель транспортного средства не имеет на руках свидетельства о регистрации транспортного средства из-за его кражи или утери", - добавляют разработчики.

Они указывают на то, что у водителя могут быть и иные документы, подтверждающие законность владения автомобилем, например "паспорт транспортного средства (ПТС), генеральная доверенность, а также электронная форма свидетельства о регистрации транспортного средства". В связи с этим депутаты считают целесообразным "исключить в ряде случае привлечение к административной ответственности" и эвакуацию транспорта.

В частности, законопроектом предлагается дополнить первую часть статьи 12.3 КоАП РФ примечанием, согласно которой штраф не применяется при наличии у водителя ПТС (если он собственник машины), или же оригинала ПТС и генеральной доверенности (если автомобиль принадлежит другому лицу). Эта же статья дополняется положением, согласно которому эвакуация не применяется, если водитель является собственником "и имеет регистрационные документы на данное транспортное средство в электронном виде". Если речь идет не о собственнике, то водитель также должен иметь документы, подтверждающие право на управление авто. При этом наличие электронных копий документов не освобождает от штрафа в 500 рублей.

В правительстве ранее не поддержали данную инициативу. В проекте отзыва кабмина, подготовленном его комиссией по законопроектной деятельности, говорится, что по КоАП применение штрафа и эвакуации применяются в целях пресечения правонарушения, это является правом, но не обязанностью должностных лиц. Кодекс также позволяет освобождать от наказания водителей, чье свидетельство на машину было украдено или утеряно, ввиду малозначительности совершенного нарушения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]