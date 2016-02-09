В документы на машину внесут изменения: Нововведение коснется многих автовладельцев

МВД предложило уточнить перечень сведений, вносимых в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения, сообщают «Вести:Приморье».

В пресс-службе ведомства пояснили, что планируют привести эти документы в соответствие с российским законодательством и нормами международного права, отмечает РИА Новости.

В частности, бланк водительского удостоверения дополнят надписью DRIVING LICENCE (водительские права. — Прим. ред.). Также в МВД намерены изменить инструкцию о выдаче разрешений на установку устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

Согласно документу, теперь в свидетельстве о регистрации машины нужно будет указать сведения о мощности двигателя.

Кроме того, в паспорте транспортного средства уточнят перечень данных, вносимых в графу "Особые отметки", а оформлять этот документ после утраты будут по новым правилам. Нововведение коснется владельцев транспортного средства, не состоявшего ранее на государственном учете.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]