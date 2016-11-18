Водительские «права» перейдут в «цифру»

Вслед за ставшим полностью электронным ПТС, готовится перевод в такую же форму еще и водительского удостоверения, сообщают «Вести:Приморье». О подробностях этого нововведения пояснил «АвтоВзгляд».

Руководитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) Максут Шадаев в ходе выступления на пленарном заседании в Совете Федерации анонсировал перевод ряда личных документов, в том числе и водительских «прав», в электронный вид.

– Цифровые аналоги могут появиться для водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), охотничьего билета и даже в какой-то мере паспорта. Особенно на всевозможных бюро пропусков, когда мне не надо показывать сам оригинал паспорта. Мне достаточно показать QR-код и любой сотрудник может проверить мои данные, мои полномочия путем онлайн-доступа к системе госуслуг, где эти данные хранятся. Мы договорились с Министерством образования и науки, что мы все студенческие и зачетки тоже переведем в эту форму, с Роспотребнадзором — все санитарные книжки. То есть у человека будет одно приложение, где у него будут храниться цифровые двойники всех документов, которые будут легитимны, — заявил глава Минцифры.

– Мы сейчас, как никогда, близки к запуску этого проекта. И у нас рабочий срок, чтобы в пилотной зоне в Москве уже в декабре следующего года мы обеспечили возможность использования этой технологии, — цитирует Шадаева ТАСС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]