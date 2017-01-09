В силе с 3 декабря: Новый приказ МВД касается автовладельцев

С 3 декабря вступили в силу изменения в водительских удостоверениях, паспорте транспортного средства (ПТС) и свидетельстве о регистрации машины, сообщают «Вести:Приморье».

Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил приказ, согласно которому, теперь в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения расположены надписи на трех языках - русском, английском и французском.

В документе также уточняется перечень сведений, необходимых для внесения в форму ПТС и свидетельства о регистрации транспортного средства, а также в образец водительского удостоверения. В свидетельстве о регистрации ТС должны быть указаны данные о мощности его двигателя, а для транспортных средств, которые стоят на учете на ограниченный срок - сведения о сроке государственной регистрации. Меняется и инструкция о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов.

Ранее замначальника Управления регистрационно-экзаменационной деятельности, технадзора и оказания госуслуг ГУОБДД МВД России Сергей Фомочкин в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что перевод водительского удостоверения на английский и французский язык сделан "по многочисленным обращениям наших граждан, которые активно используют российские водительские удостоверения за рубежом, и в целях снятия возможного недопонимания при общении с моими коллегами за рубежом мы приняли решение ввести эти записи, чтобы этот документ однозначно трактовался и дорожными полицейскими за рубежом как водительское удостоверение", сказал он.

Он добавил, что водителям, у которых уже имеется удостоверение, не потребуется его менять. "Все полученные ранее и оформленные документы будут действовать до окончания срока действия", - сказал Фомочкин.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, более половины машин, пришедших в Приморье из Японии, уже получили электронные ПТС. На данный момент аккредитованные лаборатории оформляют по 400 автомобилей в сутки.

«Ранее ПТС выдавала таможня, ГИБДД. Сейчас первую учетную запись делают специализированные испытательные лаборатории, которые аккредитованы в Федеральной службе по аккредитации - Росаккредитация, а также АО «Электронный паспорт»», рассказал директор компании «Таможенный портал» Роман Султанов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]