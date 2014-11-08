Получить водительские права станет сложнее
«Правительством Российской Федерации принято постановление, которым утверждены изменения в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, а также Правила дорожного движения Российской Федерации, сообщает "Вести: Приморье".
Расширяется перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам и выдаче водительского удостоверения. При наличии у должностного лица подразделения Госавтоинспекции сведений об отсутствии у образовательной организации соответствующей лицензии в период прохождения кандидатом в водители профессионального обучения в допуске к сдаче экзаменов будет отказано.
Также гражданин, ранее лишенный права управления, сможет открыть новую категорию только после возврата изъятого у него водительского удостоверения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
25.12.2019 МВД расширило перечень оснований для отказа в сдаче экзамена на права
-
26.12.2019 Утвердили новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД
-
08.11.2014 ГИБДД сделает послабление автолюбительницам,сменившим фамилию
-
05.04.2017 Введен ряд изменений в правила дорожного движения для начинающих водителей
-
03.06.2016 В Находке заблокировали Интернет-сайты, через которые осуществлялась незаконная продажа водительских удостоверений
-
27.01.2015 Владивостокцы столкнулись с необходимостью сдачи экзамена на права на левом руле
Добавить комментарий