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Получить водительские права станет сложнее

Получить водительские права станет сложнее

«Правительством Российской Федерации принято постановление, которым утверждены изменения в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, а также Правила дорожного движения Российской Федерации, сообщает "Вести: Приморье".

Расширяется перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам и выдаче водительского удостоверения. При наличии у должностного лица подразделения Госавтоинспекции сведений об отсутствии у образовательной организации соответствующей лицензии в период прохождения кандидатом в водители профессионального обучения в допуске к сдаче экзаменов будет отказано.

Также гражданин, ранее лишенный права управления, сможет открыть новую категорию только после возврата изъятого у него водительского удостоверения.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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