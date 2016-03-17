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Вчера, 21:27

Электронные ПТС продолжают выдавать на привезенные в Приморье авто

Электронные ПТС продолжают выдавать на привезенные в Приморье авто

Более половины машин, пришедших в Приморье из Японии, уже получили электронные ПТС. На данный момент аккредитованные лаборатории оформляют по 400 автомобилей в сутки.

Директор компании «Таможенный портал» Роман Султанов: «Ранее ПТС выдавала таможня, ГИБДД. Сейчас первую учетную запись делают специализированные испытательные лаборатории, которые аккредитованы в Федеральной службе по аккредитации - Росаккредитация, а также АО «Электронный паспорт»».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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