Электронные ПТС продолжают выдавать на привезенные в Приморье авто

-признать, что ничего страшного не произошло, что американцы имели на это право

- сделать вид, что ничего не произошло. Победит тот, у кого крепче нервы

-выступить с нотой протеста, потребовать извинений

-выступить с нотой протеста, объявить, что в следующий раз будем таранить, а то и откроем огонь

- нужно устроить "ответку", совершить рейд по американским водам