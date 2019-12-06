Олег Кожемяко поручил сократить сроки получения электронных ПТС

Более половины машин, пришедших в П риморье из Японии, уже получили электронные ПТС. На данный момент аккредитованные лаборатории оформляют по 400 автомобилей в сутки. Губернатор края Олег Кожемяко накануне, 24 ноября, на оперативном штабе поручил организовать выдачу документа в максимально короткие сроки, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Напомним, с 1 ноября в России поменялся регламент выдачи ПТС на автомобили. Сейчас первую учетную запись заводят специализированные испытательные лаборатории и АО «Электронный паспорт». Ранее бумажный документ выдавали таможня и ГИБДД, однако новая система начала давать сбои. Комплекты документов подают через интернет, а сверяет их оператор вручную. Из-за этого подтвержденные паспорта транспортных средств люди ждут неделями.

Как доложил заместитель председателя Правительства Приморья Александр Костенко, в ноябре во Владивосток пришло почти 5 тысяч машин. На сегодняшний день из них 3 тысячи – уже оформлены, на учет ставят по 400 машин в сутки.

«Лаборатории увеличивают количество операторов и переходят на круглосуточный режим работы в две смены. Это позволит оформлять до 650 машин в сутки. Также есть договоренность с портом, что в случае необходимости будет организована круглосуточная выдача машин с территории склада», – подчеркнул Александр Костенко.

Олег Кожемяко дал зампреду поручение совместно с аккредитованными лабораториями организовать прохождение этой процедуры в максимально короткие сроки.

«Все вопросы нужно решать оперативно, без раскачки. Если компании взялись за дело и получили лицензию на оформление, то работу нужно выполнять, невзирая ни на какие трудности», – заявил глава Приморья.

Директор компании «Таможенный портал» Роман Султанов взял на себя обязательства «закрыть все долги» в течение 10-12 дней.

«Бизнес недооценил всю сложность работы. Но мы стабилизируем ситуацию в течение 10-12 дней, за исключением “битых” машин. Их сначала нужно восстановить и только потом они имеют право получить ПТС», – обозначил он.

Отметим, в Приморском крае аккредитовано пять лабораторий, из них сейчас активно работают три. Несколько действуют в европейской части России. Они также могут выдавать электронные ПТС, в том числе на автомобили, завезенные через порты Дальнего Востока.

В данный момент электронные ПТС на автомобили во Владивостоке оформляют:

– ООО «ВЛАДТРЕК», улица Светланская, 85, офис 9, телефон: 8-964-434-02-94;

– ООО «СЕРТ-ЛАБ», улица Нерчинская, 10, офис 103/5, телефон: 7 (423) 242-91-86;

– ООО Спектр-Ч, улица Нижнепортовая, 1, офис 034.

Также с Дальним Востоком работают сертифицированные московская лаборатория ООО «АВТОТЕХЭКСПЕРТ» и казанская ООО «Испытательная лаборатория «Поволжье».

Добавим, к электронной учетной записи автомобиля привязана вся его история: информация о владельцах, постановка, снятие с учета, страховка, диагностические карты, ДТП, штрафы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]