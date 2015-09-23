Водительское удостоверение и ПТС изменились в России

Приказом главы МВД Владимира Колокольцева утверждены изменения в водительские удостоверения и ПТС. Документ был опубликован на портале правовой информации, сообщают «Вести:Приморье».

После утвержденных изменений наименование документа будет писаться на трех языках: русском, французском и английском.

«Приказываю внести изменения в нормативные правовые акты МВД России согласно прилагаемому Перечню. В верхней части лицевой стороны расположены надписи: „водительское удостоверение“, „permis de conduire“, „driving licence“, выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности», — говорится в приказе МВД.

Также в приказе уточняется перечень сведений, который должен быть внесен в форму паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации транспортного средства. Теперь в ПТС должны быть указаны данные о мощности его двигателя.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Олег Кожемяко поручил сократить сроки получения электронных ПТС. Более половины машин, пришедших в П риморье из Японии, уже получили электронные ПТС. На данный момент аккредитованные лаборатории оформляют по 400 автомобилей в сутки. На оперативном штабе губернатор поручил организовать выдачу документа в максимально короткие сроки.

Как доложил заместитель председателя Правительства Приморья Александр Костенко, в ноябре во Владивосток пришло почти 5 тысяч машин. На сегодняшний день из них 3 тысячи – уже оформлены, на учет ставят по 400 машин в сутки.

«Лаборатории увеличивают количество операторов и переходят на круглосуточный режим работы в две смены. Это позволит оформлять до 650 машин в сутки. Также есть договоренность с портом, что в случае необходимости будет организована круглосуточная выдача машин с территории склада», – подчеркнул Александр Костенко.

Олег Кожемяко дал зампреду поручение совместно с аккредитованными лабораториями организовать прохождение этой процедуры в максимально короткие сроки.

«Все вопросы нужно решать оперативно, без раскачки. Если компании взялись за дело и получили лицензию на оформление, то работу нужно выполнять, невзирая ни на какие трудности», – заявил глава Приморья.

Директор компании «Таможенный портал» Роман Султанов взял на себя обязательства «закрыть все долги» в течение 10-12 дней.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]