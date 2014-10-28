Александр Костенко: Пункты пропуска в Приморье должны выпустить большегрузы до 1 июня

На пунктах пропуска в Приморье остается более 540 машин. Планируется, что они будут выпущены через границу до 1 июня. Данная информация прозвучала на заседании регионального оперативного штаба в понедельник, 25 мая.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, на сегодняшний день на пунктах пропуска остаются 544 машины. Региональное министерство транспорта, муниципальные власти совместно с полицией, таможней и перевозчиками ведут работу по постепенному пропуску грузового транспорта через границу.

«На данный момент в Пограничном осталось 236 машин, сейчас их перестраивают из нескольких рядов в один. В Краскино в очереди – 120 машин, в Полтавке – 188. Все пункты пропуска должны выпустить большегрузы до 1 июня», – подчеркнул зампредседателя Правительства Приморья Александра Костенко.

Он также отметил, что министерством транспорта Приморского края утверждены схемы движения по пунктам пропуска. Водителям следует обращать внимание на установленные знаки.

Напомним, губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление, ограничивающее проезд грузового транспорта к автомобильным пунктам пропуска до 31 мая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]