Новости Общество Экономика
Сегодня, 13:01

Александр Костенко: Пункты пропуска в Приморье должны выпустить большегрузы до 1 июня

Александр Костенко: Пункты пропуска в Приморье должны выпустить большегрузы до 1 июня

На пунктах пропуска в Приморье остается более 540 машин. Планируется, что они будут выпущены через границу до 1 июня. Данная информация прозвучала на заседании регионального оперативного штаба в понедельник, 25 мая.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, на сегодняшний день на пунктах пропуска остаются 544 машины. Региональное министерство транспорта, муниципальные власти совместно с полицией, таможней и перевозчиками ведут работу по постепенному пропуску грузового транспорта через границу.

«На данный момент в Пограничном осталось 236 машин, сейчас их перестраивают из нескольких рядов в один. В Краскино в очереди – 120 машин, в Полтавке – 188. Все пункты пропуска должны выпустить большегрузы до 1 июня», – подчеркнул зампредседателя Правительства Приморья Александра Костенко.

Он также отметил, что министерством транспорта Приморского края утверждены схемы движения по пунктам пропуска. Водителям следует обращать внимание на установленные знаки. 

Напомним, губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление, ограничивающее проезд грузового транспорта к автомобильным пунктам пропуска до 31 мая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме