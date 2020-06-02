Режим электронных очередей у приморских пунктов пропуска продлен до 1 декабря

Специальный режим электронных очередей, регламентирующий въезд грузового автотранспорта на территории, прилегающие к некоторым пунктам пропуска через российско-китайскую границу в Приморском крае, продлен до 1 декабря этого года. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Олег Кожемяко, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Въезд на территории, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска «Пограничный», «Краскино» и «Полтавка», в порядке электронной очереди был введен в мае этого года в связи с ограничениями, объявленными китайской стороной из-за пандемии коронавируса.

В течение нескольких месяцев действие режима электронных очередей продлевалось, при этом по опыту работы в режим вносились изменения. В частности, около месяца назад из перечня пунктов пропуска, на подъезд к которым распространяет режим электронных очередей, был исключен МАПП «Полтавка».

Напомним, что в октябре китайские власти выдвинули требование об обязательном наличии у водителей, пересекающих границу через автомобильные пункты пропуска, справки об отсутствии COVID-19. Правительство Приморского края обеспечило условия для того, чтобы водители смогли стать тесты непосредственно возле пунктов пропуска и оперативно получить их результаты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]