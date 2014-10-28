Приморские грузоперевозчики смогут пройти тест на COVID-19 в пунктах пропуска госграницы

Водители, въезжающие с 21 октября на территорию КНР через автомобильные пункты пропуска «Пограничный», «Полтавка», «Турий Рог», обязаны предоставить китайской стороне справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Правительство Приморского края окажет содействие предпринимателям в прохождении процедуры тестирования, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, сейчас водители, выезжающие на территорию КНР через автомобильные пункты пропуска «Пограничный», «Полтавка», «Турий Рог», «Краскино», могут сдать тест на COVID-19 и получить справку об отсутствии инфекции непосредственно в медорганизациях территорий, на которых эти пункты пропуска расположены, – это Пограничная, Октябрьская, Ханкайская и Хасанская центральные районные больницы.

«Обследование проводится на договорной основе. Медицинская организация проводит забор биоматериала, транспортирует его в Краевую станцию переливания крови, где его исследуют в ускоренном порядке, а результат направляют обратно на территорию по защищенным каналам связи. Справка действительна в течение семи дней с момента выдачи», – отметили специалисты.

Кроме того, с 22 октября специалисты медицинского центра «Асклепий» начали проводить экспресс-тесты на наличие коронавирусной инфекции непосредственно на территории, прилегающей к пункту пропуска «Полтавка».

«В ближайшее время аналогичная услуга будет доступна и возле пункта пропуска «Пограничный», – сообщили в ведомстве.

Напомним, что с мая текущего года действует режим электронных очередей для въезда на территории, прилегающим к международным автомобильным пунктам пропуска «Пограничный» и «Краскино». Въезд на территории, прилегающие к другим приморским пунктам пропуска осуществляется в порядке живой очереди.

«Правительство Приморского края находится в постоянном контакте с органами власти приграничных провинций КНР. В настоящее время власти сопредельного государства уделяют большое внимание борьбе с распространением коронавирусной инфекции, чем вызваны односторонние ограничения трансграничного грузооборота. Прошу участников внешнеэкономической деятельности водителей автотранспорта с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», – прокомментировал руководитель агентства по международному сотрудничеству Приморского края Алексей Старичков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]