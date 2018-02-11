В Приморье возобновили движение через пункты пропуска на российско-китайской границе

В Приморском крае возобновили трансграничные автомобильные перевозки через пункты пропуска «Полтавка» и «Пограничный», остановленные ранее китайской стороной, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как уточнили в агентстве международного сотрудничества Приморского края, движение через МАПП «Пограничный» возобновлено в минувшую пятницу, через МАПП «Полтавка» - в субботу. Оформляется по 10 машин в каждую сторону ежедневно. Движение через МАПП «Краскино» не прекращалось, там проходит до 30 автомобилей сутки.

«Прекращение пропуска автотранспорта через границу было вызвано противоэпидемическими мероприятиями, проводимыми китайской стороной. Правительство края находится в постоянном диалоге с органами власти КНР с целью достижения компромисса по вопросу трансграничных автомобильных грузоперевозок. В настоящее время край остается одним из немногих дальневосточных регионов, где продолжают работу автомобильные пункты пропуска через российско-китайскую границу. Еще один пункт пропуска функционирует в Забайкалье», – уточнили в ведомстве.

Напомним, что с мая этого года действует режим электронных очередей на проезд на территориях, прилегающих к пунктам пропуска через российско-китайскую границу в Приморье. Этот режим был введен в рамках карантинных мер в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]