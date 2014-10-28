Режим электронных очередей у пунктов пропуска в Приморье продлен до 1 ноября

Действие режима электронных очередей на въезд на территории, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска через российско-китайскую границу, расположенным в Приморье, продлевается до 1 ноября текущего года. Соответствующее постановление подписал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в среду, 30 сентября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, новым постановлением действие режима электронных очередей прекращено на территории Октябрьского муниципального округа. Таким образом, въезд на территорию, прилегающую к МАПП «Полтавка», с 1 октября будет осуществляться в обычном режиме.

«Это решение обусловлено тем, что на территории, прилегающей к пункту пропуска “Полтавка”, нет скоплений транспорта и людей, соответственно нет угрозы ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки», – уточнили в агентстве международного сотрудничества Приморского края.

Напомним, режим электронных очередей начал действовать в мае этого года, после того, как в результате ограничений на пересечение границы введенных китайской стороной, на территории, прилегающей к МАПП «Пограничный» скопилось значительное количество автотранспорта, что создало угрозу возникновения вспышки коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что впоследствии ограничения были сняты, фактическая очередь некоторое время сохранялась.

Между тем, с 1 по 4 октября в пункте пропуска Краскино не будет осуществляться международное сообщение через российско-китайскую границу, сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.

Изменения в работе пункта пропуска связаны с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики и Праздника середины осени. Пункт пропуска КНР Хуньчунь не будет работать в течение четырёх дней.

Должностные лица отдела специальных таможенных процедур будут работать в отделе специальных таможенных процедур, расположенном на складе временного хранения ООО «Хасанская транспортная компания».

Режим работы пунктов пропуска Пограничный, Полтавка, Махалино и Хасан не изменится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]