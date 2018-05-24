Режим электронных очередей на въезд на территории, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска на российско-китайской границе в Приморье, продлен до 31 июля, сообщают «Вести:Приморье». Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко накануне, 29 июня.

Напомним, что в мае этого года на пунктах пропуска, расположенных на территории Приморья, прежде всего на МАПП «Пограничный», из-за одностороннего прекращения китайской стороной пропуска через границу грузовых транспортных средств, с российской стороны границы образовались очереди. Усилиями Правительства Приморского края и других государственных органов работа пунктов пропуска была восстановлена в нормальном режиме в кратчайшие сроки, а для ликвидации очередей была разработана и введена в действие постановлением губернатора № 65-ПГ система электронных очередей на въезд транспорта на территории, прилегающие к пунктам пропуска, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«За прошедшее время система электронных очередей показала свою эффективность. Во-первых, удалось быстро и с минимальными неудобствами ликвидировать физическую очередь из автомобилей у пунктов пропуска. Во-вторых, такая система оказалось удобной для участников рынка – теперь и компании, и конкретные водители знают точную дату прибытия своего транспорта на границу, пересечение границы происходит без задержек и недоразумений, практически исключены злоупотребления, связанные с очередностью проезда. Поэтому Правительство края решило продлить режим электронных очередей с незначительными изменениями, которые мы внесли с учетом опыта работы, до 31 июля. Пока это сделано в рамках противоэпидемических мероприятий, но в дальнейшем, возможно, электронные очереди к международным автомобильным пунктам пропуска будут действовать на постоянной основе и регламентироваться другими документами», – пояснил заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]