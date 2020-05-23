Режим электронных очередей к пунктам пропуска продлен в Приморье

Вступило в действие постановление губернатора Приморского края, продлевающее действие режима электронных очередей на въезд на территории, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска через российско-китайскую границу, расположенным в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Режим действия электронных очередей уже неоднократно продлевался, каждый раз в соответствующие постановления вносились изменения, улучшающие процедуру согласно полученному опыту. В этот раз таких изменений нет, режим электронных очередей продлен до 30 сентября.

Участники ВЭД могут подать заявку на въезд на территории, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска на странице агентства международного сотрудничества Приморского края.

Напомним, режим электронных очередей начал действовать в мае этого года, после того, как в результате ограничений на пересечение границы введенных китайской стороной, на территории, прилегающей к МАПП «Пограничный» скопилось значительное количество автотранспорта, что создало угрозу возникновения вспышки коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что впоследствии ограничения были сняты, фактическая очередь некоторое время сохранялась.

После введения режима электронных очередей каждый участник ВЭД, каждый водитель стал знать свое время прибытия к пункту пропуска, что положительно сказалось как на санитарно-эпидемиологической обстановке на указанных территориях, так и на всем процессе трансграничной логистики.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]