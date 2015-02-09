Пункты пропуска на границе Приморья и Китая закрываются

Международные автомобильные пункты пропуска, расположенные на российско-китайской границе в Приморье, временно прекратят свою работу с 10 по 18 февраля, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Об этом власти приграничных провинций Китайской Народной Республики официально уведомили Правительство Приморского края.

В агентстве международного сотрудничества Приморского края пояснили, что каникулы в работе пунктов пропуска обусловлены празднованием традиционного китайского Нового года, он же Праздник Весны, который в этом годы приходится на 12 февраля. Ранее сообщалось, что с 28 января по 14 февраля приостановил работу пункт пропуска «Краскино». В этом случае период приостановки деятельности пункта пропуска с китайской стороны связан не только с праздниками, но и с необходимостью выполнения карантинных мероприятий.

«Правительство Приморского края с уважением относится к традициям наших соседей и просит участников внешнеэкономической деятельности не планировать грузовые перевозки через пункты пропуска “Краскино”, “Пограничный”, “Полтавка” и “Турий Рог” в указанный период», – подчеркнул руководитель агентства Алексей Старичков.

Напомним, что с мая 2020 года в регионе действует режим электронных очередей для въезда на территории, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска на российско-китайской границе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]