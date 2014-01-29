Пункт пропуска «Краскино» закрыли

Народное Правительство города Хуньчунь Китайской Народной Республики уведомило Правительство Приморского края о том, что в период с 28 января по 14 февраля международный автомобильный пункт пропуска «Краскино» (погранпереход Кранскино–Хунчунь) временно приостанавливает свою деятельность с китайской стороны, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как объяснили в агентстве международного сотрудничества Приморского края, свое решение китайские власти мотивировали тем, что они хотят предоставить сотрудникам, обеспечивающим работу пункта пропуска, возможность встретить традиционный китайский Новый Год (в текущем году – 12 февраля) вместе со своими семьями.

Согласно действующим в КНР правилам сотрудники пункта пропуска работают в «красной зоне» по вахтовому принципу, каждая смена обязана после завершения рабочего цикла пойти двухнедельный карантин. Таким образом, чтобы предоставить возможность всем сотрудникам пункта пропуска своевременно пройти карантин и встретить Новый Год, работу пункта пропуска необходимо приостановить на 18 суток. 15 февраля работа пункта пропуска будет восстановлена в прежнем объеме.

«Правительство Приморского края с уважением относится к традициям наших соседей и просит участников внешнеэкономической деятельности не планировать грузовые перевозки через МАПП “Краскино” в указанный период», – прокомментировал руководитель агентства Алексей Старичков.

По его словам, на протяжении всего времени действия ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, Правительству Приморья удавалось находить компромисс с властями приграничных Приморскому краю территорий КНР для обеспечения трансграничных грузоперевозок. А пункт пропуска «Краскино» является одним из наиболее стабильно работающих в условиях «коронавирусных» ограничений автомобильных погранпереходов на российско-китайской границе в Приморье.

Напомним, что с мая 2020 года в регионе действует режим электронных очередей для въезда на территории, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска на российско-китайской границе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]