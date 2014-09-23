Ограничения на пункте пропуска Краскино: правительство Приморья сделало заявление

Ограничения на провоз товаров через пункт пропуска Краскино, введенные китайской стороной, не окажут значительного негативного воздействия на приморских участников внешнеэкономической деятельности. Перечень товаров, перемещаемых через границу в этом пункте пропуска, практически не сократился, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как уточнили в агентстве международного сотрудничества Приморского края, Народное Правительство города Хуньчунь уведомило правительство Приморского края, что с 15 февраля по 15 марта вводятся временные ограничения на поставки определенных товаров через автомобильный пункт пропуска «Хуньчунь–Краскино». Китайская сторона намерена провести необходимые противоэпидемические мероприятия на пункте пропуска со своей стороны.

На период реконструкции к ввозу в КНР через автомобильный пункт пропуска Хуньчунь будут допускаться следующие товары: живые морепродукты, древесина, газ, навалочные грузы, транзитные грузы из Японии и КНДР, порожние грузовые поезда; мороженые морепродукты в контейнерах с использованием паллет; конфеты, пиво, шоколад в контейнерах с использованием паллет, вес единицы товара должен составлять не менее 50 килограммов. Через железнодорожный пункт пропуска Хуньчунь к ввозу в КНР будут допускаться уголь; железный, медный порошок; древесина в контейнерах; транзитные грузы из Японии и КНДР.

«Такой перечень грузов объясняется стремлением исключить ручной труд при перегрузке. По факту, именно эти товары в основном и перемещаются через границу через Краскино. Таким образом, существенного снижения грузопотока не ожидается», – пояснили в агентстве международного сотрудничества.

Напомним, что в связи с празднованием традиционного Восточного Нового года пункт пропуска «Краскино» не работал с 28 января по 14 февраля включительно. Деятельность других пунктов пропуска на территории Приморского края – «Пограничный», «Полтавка», «Турий Рог» – по плану возобновляется 19 февраля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]