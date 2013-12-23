Бесплатное автобусное сообщение организовано в пункте пропуска Краскино

С 1 февраля через пункт пропуска Краскино (Приморье, РФ) - Хуньчунь (КНР) на российско-китайской границе будет организовано бесплатное автобусное сообщение для россиян, желающих вернуться с территории КНР в РФ, заявили в генконсульстве России в Шеньяне, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на interfax-russia.ru.

"С 1 февраля 2020г. с понедельника по субботу для желающих вернуться на территорию Российской Федерации будет организовано бесплатное автобусное сообщение через пункт пропуска Краскино-Хуньчунь", - говорится в сообщении российского генконсульства в Шеньяне, опубликованном на официальной странице "Вконтакте".

Место отправления - пункт пропуска Хуньчунь со стороны китайской границы.

Согласно распоряжению правительства РФ, с 31 января для защиты от нового коронавируса ограничено движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем.

В агентстве по туризму Приморского края отметили, эвакуация будет проходить через автомобильные пункты пропуска Пограничный, Краскино и Полтавка.

«Пограничный – 1,2,3 февраля, Красино – 1 и 3 февраля, Полтавка – 1 февраля. Автобус будет выезжать в 10.00 по китайскому времени», – сказали специалисты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]