Эвакуация россиян из Китая запущена через Приморье

Вывоз граждан России из Китая из-за угрозы коронавируса через пункты пропуска в Приморье начнется в субботу, 1 февраля.

Как сообщили "Вести:Приморье" в агентстве международного сотрудничества Приморского края, эвакуация будет проходить через автомобильные пункты пропуска Пограничный, Краскино и Полтавка.

«Пограничный – 1,2,3 февраля, Красино – 1 и 3 февраля, Полтавка – 1 февраля. Автобус будет выезжать в 10.00 по китайскому времени», – сказали специалисты.

Напомним, в Правительстве Приморья открыта «горячая линия» по номеру: +7 (914) 703-14-59, куда могут обратиться граждане России, находящиеся за рубежом, или их родственники. По каждому случаю специалисты готовы работать отдельно. Получить консультацию также можно по телефону отдела приграничного сотрудничества агентства международного сотрудничества Приморского края: 8 (423) 220-76-05.

Звонки на «горячую линию» по вопросам, связанным с эпидемиологической ситуацией в Китае, принимает и Посольство РФ в КНР. Телефон: +86-170-0081-4519.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]