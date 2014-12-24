В Приморье открыта "горячая линия" для россиян, находящихся в КНР

Правительство Приморья, Посольство РФ в Китае организовали телефоны «горячей линии» для граждан, находящихся на территории КНР. Все те, у кого возникли вопросы по возвращению на Родину, могут обратится за помощью или консультацией, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Об организации «горячей линии» рассказали на заседании рабочей группы по функционированию пунктов пропуска на российско-китайской границе в Правительстве Приморья в пятницу, 31 января.

Заместитель председателя Правительства края Константин Шестаков отметил, что регионом принят ряд необходимых мер для предотвращения возможной вспышки коронавируса: приостановлена работа автомобильных пунктов пропуска, туроператорам рекомендовано прекратить организацию туров в Китай, а приморским туристам –воздержаться от поездок по этому направлению.

«Накануне вышло распоряжение Правительства России, согласно которому временно ограничено движение через пункты пропуска с Китаем. Правительством региона, по поручению Губернатора, для предупреждения проникновения новой коронавирусной инфекции на территорию Приморья эти ограничения были введены несколько дней назад. Создан краевой организационный штаб, куда входят все профильные подразделения органов власти, а сегодня вместе с представителями федеральных и региональных ведомств мы начали взаимодействовать и в рамках рабочей группы. Один из главных вопросов – возвращение на родину граждан Российской Федерации, в частности приморцев, которые находятся сейчас в Китае. Мы готовы помочь им в этом вопросе», – заявил Константин Шестаков.

В Правительстве Приморья открыта «горячая линия» по номеру: +7 (914) 703-14-59, куда могут обратиться граждане России, находящиеся за рубежом, или их родственники. По каждому случаю специалисты готовы работать отдельно. Получить консультацию также можно по телефону отдела приграничного сотрудничества агентства международного сотрудничества Приморского края: 8 (423) 220-76-05

Звонки на «горячую линию» по вопросам, связанным с эпидемиологической ситуацией в Китае, принимает и Посольство РФ в КНР. Телефон: +86-170-0081-4519.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]