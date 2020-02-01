Россиянам оставили два приморских пункта для эвакуации из Китая





Эвакуация в одном из трех пунктов пропуска в Приморье завершилась в среду, 5 февраля, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Правительство края.

Граждане России, которые желают вернуться на Родину из-за угрозы распространения коронавируса в Китае, смогут это сделать через пункты пропуска Краскино и Пограничный.

Как отметил руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков, в среду, 5 февраля, в страну вернулись 19 граждан России. Все желающие приехать домой через Полтавку были эвакуированы. Начиная с 6 февраля эту работу продолжат два пункта пропуска: Пограничный и Краскино. Автобус отправляется в 10.00.

Напомним, в Правительстве Приморья по номеру: +7 (914) 703-14-59, продолжает работу «горячая линия» для граждан, находящихся на территории КНР, и их родственников. Все те, у кого возникли вопросы по возвращению на Родину, могут обратиться за помощью или консультацией.

Получить консультацию также можно по телефону агентства международного сотрудничества Приморья: 8 (423) 220-76-05. Звонки на «горячую линию» по вопросам, связанным с эпидемиологической ситуацией в Китае, принимает Посольство РФ в КНР. Телефон: +86-170-0081-4519.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]