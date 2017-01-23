Срочная эвакуация: почти 150 россиян вернула на родину угроза подхватить 2019-nCoV





Через пункты пропуска в Приморье продолжают эвакуировать граждан России, которые находились в Китае и решили вернуться на Родину из-за угрозы распространения коронавируса. В понедельник, 3 февраля, еще 64 жителя страны въехали на территорию края, — сообщают «Вести: Приморье» по данным АПК.

Как рассказали в агентстве международного сотрудничества Приморья, всего за три дня работы эвакуационного коридора из Китая в Россию выехали 149 граждан.

«Количество граждан России, которые приезжают на пункты, остается примерно на одном уровне. В первый день мы эвакуировали 58 человек, в последующие – 27 и 64 соответственно. Это представители не только Приморского края, но и других субъектов как Дальнего Востока, так и западной части России», – обозначил руководитель ведомства Алексей Старичков.

Следующие автобусы отправятся 4 и 5 февраля от пунктов пропуска Полтавка, Пограничный и Краскино в 10.00 по китайскому времени. Работа в этом направлении будет продолжена и далее.

Напомним, в Правительстве Приморья по номеру: +7 (914) 703-14-59, продолжает работу «горячая линия» для граждан, находящихся на территории КНР, и их родственников. Все те, у кого возникли вопросы по возвращению на Родину, могут обратиться за помощью или консультацией. На сегодняшний день поступило более тысячи звонков со всех регионов России.

Получить консультацию также можно по телефону агентства международного сотрудничества Приморья: 8 (423) 220-76-05. Звонки на «горячую линию» по вопросам, связанным с эпидемиологической ситуацией в Китае, принимает Посольство РФ в КНР. Телефон: +86-170-0081-4519.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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