Эвакуация Россиян из Китая через приморские погранпереходы продолжается

В Приморье продолжается эвакуация граждан России, которые находятся в Китае и решили покинуть иностранное государство из-за угрозы распространения коронавируса, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края. Все желающие вернуться на родину по-прежнему могут сделать это через пункты пропуска Краскино и Пограничный, но по измененному расписанию.

Как рассказали в краевом агентстве международного сотрудничества, с начала эвакуационных мероприятий из КНР в Россию въехали более 220 соотечественников через приморские пункты пропуска.

«Большая часть желающих покинуть территорию Китая уже вернулись на родину. В пятницу, 7 февраля, через Краскино и Пограничный въехали два гражданина нашей страны. Несмотря на это, эвакуация будет продолжена. График мы откорректировали. Изменения коснутся только дат, время выезда остается прежним: 10:00 по китайскому времени», – отмечает руководитель ведомства Алексей Старичков.

Пункт пропуска Пограничный будет работать в субботу и воскресенье, 8 и 9 февраля. Далее – в понедельник, среду и пятницу, 10, 12 и 14 февраля.

Пункт пропуска Краскино будет работать 8, 11, 13 и 15 февраля.

Ведомство также уточняет, что те граждане России, которые прибудут в приграничные города раньше дня эвакуации, могут воспользоваться гостиницами в Суйфэньхэ и Хуньчуне:

– «Дальневосточный пансион», Суйфэньхэ, Усули Дацзе, Юаньдун Улю, 4, телефон: 15245319155;

– «Незабываемая гостиница», Суйфэньхэ, Синьаньцзе, 100, телефон: 13351235000;

– «Отель Марко Поло», Хуньчунь, Чжанцянь Сыдацзе, 333, телефон: 04337812555.

Напомним, в правительстве Приморья открыта горячая линия: 8 (914) 703-14-59, куда могут обратиться граждане России, находящиеся за рубежом, или их родственники. По каждому случаю специалисты готовы работать отдельно. Получить консультацию также можно по телефону отдела приграничного сотрудничества агентства международного сотрудничества Приморского края: 8 (423) 220-76-05.

Звонки на горячую линию по вопросам, связанным с эпидемиологической ситуацией в Китае, принимает и посольство РФ в КНР: +86-170-0081-4519.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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