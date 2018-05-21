Еще 25 человек эвакуировали из Китая в Приморье

Во вторник, 4 февраля, на Родину, из-за угрозы распространения коронавируса в Китае, вернулись 25 россиян через пункты пропуска в Приморье, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как отмечают в региональном агентстве международного сотрудничества, граждане России по-прежнему могут воспользоваться возможностью въехать на территорию нашего государства в трех пунктах пропуска в Приморье: Полтавка, Пограничный, Краскино. Эвакуация начинается в 10.00 по китайскому времени.

Напомним, в Правительстве Приморья по номеру: +7 (914) 703-14-59, продолжает работу «горячая линия» для граждан, находящихся на территории КНР, и их родственников. Все те, у кого возникли вопросы по возвращению на Родину, могут обратиться за помощью или консультацией.

Получить консультацию также можно по телефону агентства международного сотрудничества Приморья: 8 (423) 220-76-05. Звонки на «горячую линию» по вопросам, связанным с эпидемиологической ситуацией в Китае, принимает Посольство РФ в КНР. Телефон: +86-170-0081-4519.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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