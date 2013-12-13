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Вчера, 16:07

Китай ввёл ограничения на ввоз грузов через Краскино до 15 марта

Китай ввёл ограничения на ввоз грузов через Краскино до 15 марта

Китайское правительство сообщило о реконструкции инфраструктуры автомобильного и железнодорожного пунктов пропуска в Хуньчунь. Из-за этого в течение месяца через погранпереход из России будет разрешено ввозить только определённые категории грузов, - сообсщает  "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

По информации правительства города Хуньчунь, с 15 февраля по 15 марта «планируется проведение мероприятий по улучшению состояния противовирусной инфраструктуры в автомобильном и железнодорожном пункте пропуска «Хуньчунь», сообщает Дальневосточное таможенное управление.

На время реконструкции через автомобильный пункт пропуска Краскино – Хуньчунь допускаются к ввозу в Китай живые и мороженые морепродукты, конфеты, пиво, шоколад, древесина, газ, навалочные грузы, транзитные грузы из Японии и КНДР, порожние грузовые поезда.

Через железнодорожный пункт пропуска Махалино – Хуньчунь допускаются уголь, железный, медный порошок, древесина, транзитные грузы из Японии и КНДР.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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