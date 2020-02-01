Движение грузового автотранспорта возобновлено на пункте пропуска «Пограничный»

Во вторник, 27 октября, возобновлено движение грузового автотранспорта через международный автомобильный пункт пропуска «Пограничный» на российско-китайской границе, которое было временно прекращено несколько дней назад, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как рассказал руководитель агентства по международному сотрудничеству Приморского края Алексей Старичков, китайские власти ввели запрет на пересечение границы водителями, у которых нет действующей справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Практически одновременно китайская сторона потребовала немедленного возврата тягачей на российскую территорию после отсоединения прицепов. Это сократило фактический объем автотранспорта, пересекающего границу через пункт пропуска, едва ли не в два раза.

В сложившейся ситуации водители большегрузных автомобилей и руководители автотранспортных предприятий, осуществляющие трансграничные грузоперевозки, приняли решение временно воздержаться от пересечения российско-китайкой границы через погранпереход Пограничный–Суйфэньхе.

«Правительство Приморского края, понимая обоснованность мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, введенных сопредельной стороной, приложило все возможные усилия для выработки компромиссного решения, которое устроило бы и наших соседей, и российских участников внешнеэкономической деятельности. Во-первых, мы дали водителям возможность проходить тестирование на наличие COVID-19 непосредственно возле пунктов пропуска. Во-вторых, договорились с китайской стороной увеличить количество автотранспорта, ежесуточно пересекающего границу, и о том, что на российскую территорию незамедлительно будут возвращаться только те тягачи, которые не ожидают обратного груза. Все это позволило возобновить трансграничные перевозки через МАПП «Пограничный», – прокомментировал заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков.

Согласно договоренности с китайской стороной, пропуск автотранспорта через МАПП «Пограничный» будет осуществляться ежедневно до 14.30 по российскому времени. С начала работы пункта пропуска в 9.00 за это время через границу обычно проходит до 45 единиц автотранспорта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]