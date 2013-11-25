В правительстве Приморья прокомментировали ситуацию с пропуском фур на границе с КНР

Ситуация на пункте пропуска «Пограничный» находится на контроле Правительства Приморья. Краевые власти предприняли ряд шагов, призванных нормализовать ситуацию на российской стороне границы до того времени, когда китайская сторона сможет возобновить пропуск автотранспорта в прежнем объеме.

Напомним, что 12 мая в Суйфэньхэ был выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией у российского водителя, недавно пересекшего границу. В связи с этим власти КНР сразу закрыли на карантин гостиницу, в которой останавливались на ночевку российские водители, и ограничили количество единиц автотранспорта, пересекающего границу в каждую сторону через пункт пропуска «Пограничный», с 30 до 15, а затем до 10 в сутки.

В настоящее время возможность пересекать границу у водителей есть, но с ограничениями. По имеющейся информации, именно этим вызвано недовольство водителей. Поскольку гостиница для россиян закрыта на карантин, а другую гостиницу китайские власти еще не определили, водители вынуждены возвращаться в тот же день. Но за один световой день они успевают только разгрузиться, обратно им приходится ехать порожняком, что для них не желательно.

Заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков подчеркнул, что прилагаются все усилия для преодоления возникших трудностей в кратчайшие сроки. По предварительной информации, вопрос с гостиницей должен решиться 15 мая.

«Пока китайская сторона не определила гостиницу для российских водителей и движение через пункт пропуска не возобновилось в прежнем объеме, мы предприняли ряд мер, чтобы нормализовать ситуацию на российской стороне. Во-первых, мы договорились с Роспотребнадзором о тестировании водителей на коронавирус перед пересечением границы. Второе: главе Пограничного округа дано поручение отсыпать дополнительную площадку для стоянки грузовой техники, которая сейчас скопилась на дороге у пункта пропуска. Совместно с краевым УМВД проводится дополнительная работа по соблюдению правил дорожного движения и парковки в районе пункта пропуска. Мы не прекращаем взаимодействие с китайской стороной, направленное на возобновление пропуска через границу грузового транспорта в прежнем режиме и объеме», – обозначил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]