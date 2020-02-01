Ситуация с пересечением границы Пограничный – Суйфэньхэ для грузовых авто нормализовалась

Пересечение российско-китайкой границы грузовым автотранспортом через погранпереход Пограничный – Суйфэньхэ осуществляется в объеме до 30 единиц транспортных средств в сутки туда и обратно. У водителей есть возможность ночевки на сопредельной территории, сообщают «Вести:Приморье».

Как сообщил заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков, в понедельник, 18 мая, началось движение грузового автотранспорта через пункт пропуска «Пограничный» в режиме, предусматривающим пересечение границы в объеме до 30 единиц транспорта в каждом направлении ежесуточно.

«Согласно договоренности с китайской стороной, такой режим работы был возможен уже 17 мая, но, видимо, по причине того, что часть водителей грузовых автомобилей, скопившихся с российской стороны границы, на выходные разъехались по домам, в воскресенье фактический объем трансграничных перевозок через этот пункт пропуска оставался незначительным», – обозначил зампред.

Напомним, что 12 мая китайская сторона в одностороннем порядке сократила количество транспортных средств, пересекающих границу через погранпереход Пограничный–Суйфэньхэ, с 30 до 10 единиц в сутки в каждую сторону. Это было связано с усилением карантинных мер на сопредельной территории в связи с тем, что у одного из российских водителей было заподозрено наличие коронавирусной инфекции.

Позднее в результате межправительственно взаимодействия между Приморским краем и провинцией Хэйлунцзян Китайской Народной Республики была достигнута договоренность об увеличении количества пересекающих границу автомобилей до 20 в сутки, но без ночевки в КНР. 16 мая после того, как наличие коронавируса у российского водителя не подтвердилось, китайская сторона согласилась с 17 мая возобновить трансграничные перевозки через «Пограничный» в прежнем режиме и объеме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]