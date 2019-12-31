В очереди более 100 авто: проезд пункта пропуска «Пограничный» ограничен

Начиная с 8 ноября проезд по электронной очереди на территорию, прилегающую к международному автомобильному пункту пропуска «Пограничный», будет временно приостановлен. О времени возобновления действия электронной очереди будет сообщено дополнительно, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как рассказали в агентстве международного сотрудничества Приморского края, данное решение обусловлено тем, что на этой неделе китайские власти в очередной раз ограничили количество автомобилей, которые могут ежесуточно пересекать границу через пункт пропуска «Пограничный» – с 45 до 30 единиц в каждую сторону. Свои действия сопредельная сторона мотивирует мерами, направленными на нераспространение COVID-19.

«В связи с введенными ограничениями на территории, прилегающей к МАПП “Пограничный”, уже скопилось около 100 автомобилей. Для того, чтобы это количество не возрастало, Правительство Приморья приняло решение временно приостановить проезд по электронной очереди на территорию, прилегающую к этому пункту пропуска, на несколько дней. Мы рассчитываем, что за это время очередь из скопившихся у пункта пропуска автомобилей сократится, поскольку пункт пропуска продолжит работу. При этом заявки на включение в электронную очередь будут приниматься. После того, как ситуация стабилизируется, проезд по электронной очереди будет возобновлен», – сообщил руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.

По его словам, Правительство Приморского края находится в постоянном контакте с Правительством провинции Хэйлунцзян и МИД КНР для поиска компромиссов, которые устроили бы все стороны. Отметим, что такие компромиссы уже удавалось неоднократно находить в условиях постоянного изменения эпидемической ситуации и связанных с ней требований китайской стороны.

Так, в конце октября китайские власти ввели требование о наличии у российских водителей, пересекающих границу, действующей справки об отсутствии у них коронавирусной инфекции. Правительство Приморского края оперативно обеспечило условия для прохождения водителями тестов на коронавирус непосредственно у пунктов пропуска, а также договорилось с китайской стороной об увеличении количества автотранспорта, ежедневно пересекающего границу, и смягчении ряда сопутствующих требований.

В пятницу, 6 ноября, заместитель председателя Правительства Приморского края Александр Костенко направил официальное письмо властям приграничной провинции Хэйлунцзян с предложением увеличить ежедневный пропуск автотранспорта через погранпереход Пограничный–Суйфэньхэ, а также продолжает телефонные переговоры.

Напомним, что режим электронных очередей на въезд на территории, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска в Приморском крае, был введен в мае этого года в рамках мероприятий по противодействию распространению COVID-19.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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