Конфликтам на погранпунктах положат конец: правительство обратилось к грузоперевозчикам

Пост Госавтоинспекции приступил к работе на регулярной основе на подъезде к международному автомобильному пункту пропуска Краскино. При поддержке сотрудников ГИБДД специалисты правительства Приморского края и администрации Хасанского района будут контролировать соблюдение электронной очереди на объекте, - сообащет "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как рассказали в агентстве международного сотрудничества Приморского края, в последнее время участились случаи, когда отдельные участники трансграничных перевозок, пересекающих границу через МАПП «Краскино», пытаются проехать к пункту пропуска без регистрации в электронной очереди, что приводит к конфликтам с другими перевозчиками.

«Как показала практика применения электронных очередей, когда все участники соблюдают предложенные правила, система работает исправно. До недавних пор это можно было сказать про проезд через МАПП “Краскино”. Однако в последнее время участились случаи, когда отдельные водители пытаются попасть к пункту пропуска без очереди, это недопустимо», – прокомментировал руководитель агентства Алексей Старичков.

Напомним, что электронные очереди на проезд грузового автотранспорта на территории, прилегающие к пунктам пропуска, были введены в мае прошлого года после того, как китайская сторона ввела ограничения на количество транспортных средств, пересекающих границу. Это создало значительные фактические очереди возле пунктов пропуска.

В течение нескольких прошедших месяцев электронные очереди показали свою эффективность, особенно в условиях регулярно меняющихся требований китайской стороны. Система прозрачна, все желающие на странице агентства международного сотрудничества могут ознакомиться с реестрами ожидания и перечнем транспортных средств, которым назначен въезд на территории, прилегающие к пункт пропуска, на ближайшие даты.

В настоящее время из всех дальневосточных регионов автомобильные пункты пропуска функционируют главным образом в Приморском крае, остальные фактически не действуют, кроме одно пункта пропуска в Забайкалье.

Правительство Приморского края настоятельно рекомендует участникам трансграничных автомобильных грузоперевозок придерживаться электронной очереди и воздержаться от несогласованных рейсов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]