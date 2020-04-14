Заторы перед пунктами пропуска: ситуация стабилизировалась

Система электронной регистрации позволила исключить заторы перед пунктами пропуска в Приморье, сообщают «Вести:Приморье». Об этом губернатору края Олегу Кожемяко доложили на заседании оперативного штаба в понедельник, 15 июня.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Александра Костенко, совместная работа с главами муниципальных образований и ГИБДД позволила стабилизировать проезд большегрузного транспорта через «Пограничный» и «Краскино», пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«На “Пограничном” за сутки пропускают 40 машин, они уходят в течение полутора суток. На “Краскино” пропускают 30 машин в сутки. Существенных заторов перед пунктами пропуска нет», – сообщил он, добавив, что на «Полтавке» проезд большегрузов через границу сейчас составляет более двух суток – Роспотребнадзором усилен контроль за въезжающими водителями.

Напомним, с 1 июня в Приморье заработала система электронной регистрации на заезд транспортных средств на территорию, прилегающую к автомобильным пунктам пропуска «Пограничный», «Краскино» и «Полтавка». Ежедневно в порядке электронной очереди границу через три пункта пропуска пересекают около 90-100 транспортных средств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]