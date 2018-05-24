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Очередь из грузовых машин скопилась на дороге перед Полтавкой

Очередь из грузовых машин скопилась на дороге перед Полтавкой

Очередь из грузовых машин скопилась на дороге перед Полтавкой, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на kommunarussuriisk.  Видео снято 12 июня утром по дороге к пункту пропуска.

На первом видео - подъезд к посёлку до полицейского кордона. На втором - площадка перед пунктом пропуска. Всего таких площадок две. Свободных мест нет.

Ранее в правительстве края сообщалось, что ситуация в пунктах пропуска стабильная. С 1 июня в Приморье заработала система электронных очередей на заезд транспортных средств на территорию, прилегающую к автомобильным пунктам пропуска «Пограничный», «Краскино» и «Полтавка». Ежедневно в порядке электронной очереди границу через три пункта пропуска пересекают около 90-100 транспортных средств.

 




Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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