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Очередь из грузовых машин скопилась на дороге перед Полтавкой
Очередь из грузовых машин скопилась на дороге перед Полтавкой, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на kommunarussuriisk. Видео снято 12 июня утром по дороге к пункту пропуска.
На первом видео - подъезд к посёлку до полицейского кордона. На втором - площадка перед пунктом пропуска. Всего таких площадок две. Свободных мест нет.
Ранее в правительстве края сообщалось, что ситуация в пунктах пропуска стабильная. С 1 июня в Приморье заработала система электронных очередей на заезд транспортных средств на территорию, прилегающую к автомобильным пунктам пропуска «Пограничный», «Краскино» и «Полтавка». Ежедневно в порядке электронной очереди границу через три пункта пропуска пересекают около 90-100 транспортных средств.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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