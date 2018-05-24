Движение по дорогам к приморским пограничным пунктам пропуска будет осуществляться по заявкам

26 мая губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление, согласно которому утвержден порядок движения на территориях, прилегающих к автомобильным пунктам пропуска на российско-китайской границе.

Напомним, что с 22 мая был ограничен проезд грузового транспорта к автомобильным пунктам пропуска, чтобы исключить его скопление на государственной границе. Во время действия ограничения через границу пропускались только автомобили, которые уже находились перед пунктами пропуска. К настоящему времени очереди значительно сократились, и в период 31 мая – 2 июня ожидается возобновление движения через границу вновь прибывающих автомобилей.

Как сообщили в правительстве края, для оптимизации этого процесса разработан временный порядок передвижения грузовых транспортных средств на прилегающих к пунктам пропуска территориях. Он будет осуществляться в порядке очереди, сформированной на основе заявок, оформляемых участниками внешнеэкономической деятельности через сайт Правительства Приморского края.

Чтобы подать заявку, необходимо сделать следующее:

1. Перейти по ссылке (либо кликнуть соответствующий баннер на главной странице официального сайта Правительства Приморского края в разделе «Важное»);

2. Заполнить заявку в электронной форме;

3. Заявка подписывается руководителем заявителя или уполномоченным им лицом и заверяется печатью заявителя (при наличии);

4. Отсканировать подписанную заявку и отправить ее на один из трех адресов электронной почты:

– для проезда через МАПП «Пограничный» – pogr@primorsky.ru;

– для проезда через МАПП «Краскино» – krask@primorsky.ru;

– для проезда через ДАПП «Полтавка» – polt@primorsky.ru.

Желаемая дата прибытия транспортного средства на пункт пропуска должна быть не ранее, чем через двое суток после даты подачи заявки. Дата прибытия определяется, исходя из фактической пропускной способности пункта пропуска и количества поданных заявок.

Заявка регистрируется в соответствии с очередностью поступления с присвоением порядкового и идентификационного номера и вносится в специальный реестр, размещенный на странице агентства международного сотрудничества Приморья.

Исходя из прогнозной суточной пропускной способности соответствующего пункта пропуска определяется количество и перечень грузовых транспортных средств, прибывающих на прилегающую территорию. Заявители об этом уведомляются

Информация о транспортных средствах, определенных для прибытия на пункт пропуска в тот или иной день, публикуется не позднее, чем за два дня до даты прибытия на пункт пропуска.

В перечень вне очереди включаются порожние грузовые транспортные средства в количестве, не превышающем пяти единиц, в соответствии с датой и временем поступления заявок, содержащих информацию об отсутствии перевозимого груза.

Въезд грузовых транспортных средств на прилегающие к пункту пропуска территории осуществляется не ранее 8.00 даты, установленной для прибытия к пункту пропуска.

Важно!

Подача участником внешнеэкономической деятельности очередной заявки возможна только после выезда автомобиля из РФ в КНР по предыдущей заявке.

Заявка не принимается при отсутствии информации о номере таможенной декларации (кроме случаев с порожними автомобилями).

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, предоставляемых в заявке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]