Система электронных очередей к автомобильным пунктам пропуска на российско-китайской границе успешно работает

Более 1,5 тысячи заявок на заезд транспортных средств на территорию, прилегающую к автомобильным пунктам пропуска на российско-китайской границе, подано в агентство международного сотрудничества Приморского края. Система электронной очереди успешно работает, сообщают «Вести:Приморье».

С 1 июня в Приморье заработала система электронных очередей на заезд транспортных средств на территорию, прилегающую к автомобильным пунктам пропуска «Пограничный», «Краскино» и «Полтавка».

Напомним, что в середине мая из-за усиления карантинных мер китайской стороной и сокращения из-за этого количества грузовых автомобилей, пересекающих границу в сутки, с российской стороны на подъездах к пунктам пропуска начался скапливаться автотранспорт. Только на подъезде к пункту пропуска «Пограничный» скапливалось до 400 автомобилей одновременно. Это обстоятельство могло негативно сказаться эпидемической обстановке в районах пунктов пропуска.

Для решения этой проблемы губернатор Олег Кожемяко издал постановление о временном ограничении заезда транспортных средств на территорию, прилегающую к пунктам пропуска, и поручил правительству разработать и внедрить систему электронных очередей, с помощью которой ситуацию можно было бы нормализовать, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«За время действия ограничения очереди на пунктах пропуска постепенно исчезли, и с 29 мая мы запустили систему электронных очередей в тестовом режиме, а с 1 июня уже в штатном. Мы убедились, что система работает, и, главное, она проста, понятна, совершенно прозрачна для всех участников процесса. На интернет-сайте Правительства Приморского края ежедневно обновляется реестр транспортных средств, которые могут в тот или иной день прибыть на территорию, прилегающую к тому или иному пункту пропуска. Реестр составляется на основании заявок, поданных участниками внешнеэкономической деятельности», – рассказал руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.

Ежедневно в порядке электронной очереди границу через три пункта пропуска пересекают около 90-100 транспортных средств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]