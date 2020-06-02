Режим электронной очереди будет работать на переходе «Полтавка»

В среду, 18 ноября, губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление, согласно которому въезд на территорию, прилегающую к международному автомобильному пункту пропуска «Полтавка», будет осуществляться по электронной очереди. Этим же документом действие режима электронной очереди на проезд к территориям, прилегающим к МАПП «Пограничный» и «Полтавка», продлевается до 1 января 2021 года, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как пояснили в агентстве международного сотрудничества Приморского края, действие режима электронных очередей решено было распространить на проезд к МАПП «Полтавка» в связи с тем, что из-за временного ограничения проезда по электронной очереди к МАПП «Пограничный», которое продолжалось до 17 ноября, на территории, прилегающей к МАПП «Полтавка», скопилось значительное количество автотранспорта – это создало угрозу вспышки коронавирусной инфекции.

«На территории возле пункта пропуска “Полтавка” есть большая автостоянка, которая вмещает до 200 единиц большегрузной техники. Но теперь и там уже не помещаются все желающие. Поэтому, чтобы не допустить ухудшения эпидситуации, Правительство Приморского края приняло решение временно ограничить въезд автомобилей на территорию, прилегающую к этому пункту пропуска. Сам пункт пропуска работу не прекращает, соответственно то количество автомобилей, которое к настоящему времени там скопилось, будет постепенно сокращаться. Одновременно открыта запись в электронную очередь. Как только мы увидим, что количество автотранспорта, ожидающего проезда через пункт пропуска на месте, сократилось до приемлемых величин, начнем пропускать на территорию, прилегающую к МАПП, автомобили из электронной очереди», – обозначил руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.

Напомним, что накануне, 17 ноября, был возобновлен проезд по электронной очереди на территорию прилегающую к МАПП «Пограничный», где в первой половине ноября возникла похожая ситуация из-за введенных китайской стороной ограничений на количество автомобилей, ежесуточно пересекающих границу. После того, как проезд на территорию, прилегающую к пункту пропуска, был временно ограничен, физическая очередь из автомобилей у пункта пропуска сократилась и проезд новых автомобилей по электронной очереди был возобновлен.

«Необходимо понимать, что в настоящее время работа автомобильных пунктов пропуска через российско-китайскую границу, которые расположены в других дальневосточных регионах нашей страны, сокращена до минимума либо временно приостановлена. Таким образом, на приморские пункты пропуска нагрузка возросла. В этих условиях Правительство Приморского края делает все возможное, чтобы трансграничный грузопоток не прекращался. Мы просим участников ВЭД и водителей с пониманием отнестись к тем временным ограничениям, которые вводятся для избежания коллапса трансграничных автомобильных грузоперевозок. Совместно с другими российскими органами государственной власти во взаимодействии с властями КНР мы ведем постоянную работу, направленную на оптимизацию процесса и оперативное решение проблем, возникающих на фоне продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции», – прокомментировал заместитель председателя Правительства Приморья Константин Шестаков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]