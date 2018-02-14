Водители большегрузов устроили забастовку на пункте пропуска Пограничный – Суйфэньхэ

После ограничения пропуска грузовиков в связи карантинными мерами в КНР в отношении каждого автомобиля на погранпереходах Приморья образовались очереди. В сумме около 500 грузовиков находятся перед пунктами пропуска. Российские автоперевозчики у перехода Пограничный – Суйфэньхэ устроили забастовку, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

«Китайская сторона пропускает с российской территории не более двух транспортных средств в час, что стало причиной появления очередей перед пунктами пропуска», – сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ).

В очереди перед пунктом пропуска Пограничный стоят 187 большегрузов, Полтавка – 173, Краскино – 117. В среду, 13 мая, через Пограничный на территорию Китая выехало 10 грузовиков, через Полтавку – 33, Краскино – 21. При этом ДВТУ сообщает, что российские таможенники находятся на рабочих местах и готовы осуществлять таможенный контроль в обычном режиме.

В обычные дни через пункт пропуска Пограничный в обе стороны оформлялось около 100 грузовиков, а сейчас – 15.

По сообщению профсоюза перевозчиков Приморья, российские перевозчики в четверг, 14 мая, приняли решение в течение трёх дней не пересекать границу через пункт Пограничный – Суйфэньхэ в знак протеста против сокращения объёма пропускаемого транспорта. Также перевозчики хотят привлечь внимание федеральных и региональных властей к состоянию пункта Пограничный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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