Очереди из большегрузов образовались на границе с Китаем в Приморье

Накануне Нового года увеличилось количество большегрузов, пересекающих границу в пункте пропуска МАПП Пограничный, — передают «Вести: Приморье».

Как сообщила пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая, почти 1000 грузовых автомобилей оформили уссурийские таможенники в пункте пропуска МАПП Пограничный (Приморский край) за последнюю неделю 2019 года. Ежедневно сотрудники поста оформляют автотранспортные средства с превышением нормы, предусмотренной для пункта пропуска.

Пропускная способность МАПП Пограничный в сутки составляет 100 транспортных средств в оба направления (50 – из РФ, 50 – из КНР). Как рассказал начальник Уссурийской таможни Николай Лощинин, в течение предновогодней недели было оформлено 957 транспортных средств. Отмечается значительное уменьшение убывающих большегрузов в КНР, в тоже время значительно увеличилось количество автомобилей, въезжающих в Россию.

Зачастую выезжающие в Китай машины прибывают к пункту пропуска заранее, не дождавшись принятия решения таможенного органа о выпуске товара и без оформления необходимых документов для выезда. Тем самым водители создают перед пунктом пропуска «очереди» и трудности для себя и других водителей.

Учитывая новогодние праздники, уссурийские таможенники готовы оформить все обратно въезжающие транспортные средства в РФ при прибытии их в российский пункт пропуска. Однако въезд большегрузов из КНР, как правило, прекращается в 18 часов, по окончании работы китайского пункта пропуска Суйфэньхэ.

Транспорт, прибывший в пункт пропуска с соответствующими документами, своевременно оформляется таможенной и пограничной службой как при прибытии из Китая, так и в обратную сторону.

Ранее "Вести: Приморье" сообщали о том, что в очереди на границе скончался один из водителей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]