Движение через пункт пропуска «Пограничный» 18 мая возобновится в прежнем режиме

У российского водителя, у которого 12 мая заподозрили наличие коронавирусной инфекции после пересечения им российско-китайской границы в Суйфэньхэ, диагноз не подтвердился. В ближайшее время трансграничные грузовые перевозки через пункт пропуска «Пограничный» возобновятся в прежнем режиме и объеме, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

Как сообщил заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков, у водителя грузового автомобиля, у которого 12 мая в КНР заподозрили наличие коронавируса, в Приморье были взяты повторные анализы, результаты которых стали известны в субботу, 16 мая. Анализы обрабатывали две разные лаборатории, оба результата оказались отрицательными.

«Сегодня мы сообщили китайской стороне, что диагноз у водителя не подтвердился. В свою очередь, китайская сторона сообщила, что с воскресенья, 17 мая, она готова осуществлять прием грузового автотранспорта через погранпереход Пограничный–Суйфэньхэ в прежнем режиме, то есть с ночевкой водителей на территории КНР. Более того, для этих целей определена еще одна гостиница, таким образом, теперь их будет две», – обозначил он.

Директор Владивостокского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Игорь Хрущев уточнил, что в Суйфэньхэ в настоящее время сохраняется режим карантина, поэтому китайская сторона действовала в соответствии с достаточно жестким протоколом, согласно которому гостиница, где ночевали российские водители, была сразу же закрыта, а персонал помещен на карантин.

Как сообщалось ранее, 12 мая, после того, как россиянина с подозрением на коронавирус отправили на родину, китайские власти в одностороннем порядке сократили количество автотранспорта, пересекающего границу через погранпереход Пограничный-Суйфэньхэ с 30 до 10 единиц в сутки туда и обратно. При этом возможности для ночевки на сопредельной территории у водителей не было, таким образом, они вынуждены были обращаться назад порожняком, что было невыгодно с коммерческой точки зрения. В результате всего этого на пункте пропуска «Пограничный» скопилось большое количество транспорта, что вызвало там некоторую социальную напряженность.

За прошедшие несколько дней Правительство Приморья совместно с Росганстроем и другими госструктурами предприняло ряд шагов, направленных на стабилизацию ситуации. В районе пункта пропуска в настоящее время отсыпается дополнительная стоянка для грузового транспорта. Совместно с Роспотребнадзором было принято решение о тестировании на коронавирус водителей, пересекающих границу. Совместно с краевым УМВД усилен контроль над исполнением правил дорожного движения и парковки возле пункта пропуска и над обеспечением там порядка и общественной безопасности.

«Правительство обращается к водителям, находящимся в настоящее время на пункте пропуска “Пограничный” с просьбой использовать маски, сохранять “социальную дистанцию” и соблюдать иные санитарные требования во избежание ухудшения эпидемической обстановки, ведь это может привести к повторению ситуации», – добавил Константин Шестаков.

Напомним, что на днях вице-премьер – Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение перевести пункты пропуска «Пограничный» и «Краскино» на 24-часовой режим работы, кроме того перевести пункт пропуска «Краскино» на режим работы семь дней в неделю, а на «Пограничном» оборудовать еще два места для досмотра грузового автотранспорта. Срок исполнения поручения – 1 сентября 2020 года. Как сообщил Игорь Хрущев, работа по реализации поручения уже идет. Эти меры позволят значительно увеличить совокупную пропускную способность двух пунктов пропуска.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]