Контроль за большегрузами усилят у границы с Китаем. Будут установлены знаки
В Приморье установлен режим передвижения грузового транспорта, исключающий его скопление на пунктах пропуска, сообщают «Вести:Приморье». Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко в четверг, 21 мая.
Как сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, контроль за большегрузным транспортом будет усилен, чтобы не создавать затора на границе с Китаем.
«Будут установлены знаки, запрещающие стоянку и остановку на 19 километре трассы Уссурийск – Пограничный – Госграница и на 37 километре дороги Раздольное – Хасан. Выставлены посты дорожно-патрульной службы», – отметили в министерстве.
Напомним, с 20 мая на 10 дней в Приморье приостанавливается движение грузового автотранспорта к территории пунктов пропуска для его дальнейшего движения в Китай.
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